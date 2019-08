Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - In Schienen geraten

Gaggenau (ots)

Einer 58 Jahre alten Fahrerin eines Pedelec wurden am Dienstag, gegen 10:50 Uhr, mutmaßlich die in der Ferdinand-Rahner-Straße verlegten Bahnschienen zum Verhängnis. Die Radfahrerin fuhr in Fahrtrichtung 'Im Holderwäldle' und geriet mit ihrem Rad in die Schienen und kam dadurch zu Fall. Sie musste leicht verletzt zur Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Zweirad entstand ein geschätzter Schaden von circa 50 Euro.

/ag

