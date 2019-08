Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Hubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall

Sasbach (ots)

Bei Arbeiten an einem noch warmen Automotor zog sich am Dienstagnachmittag ein Mann in Sasbach Verletzungen zu, die eine Landung eines Rettungshubschraubers auf der B 3 notwendig machten. Gegen 15:40 Uhr löste sich eine Kühlleitung an einem Motorenteil, woraufhin sich der zu diesem Zeitpunkt daran arbeitende Fahrzeugbesitzer Verbrühungen zu zog. Durch die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch wurde die Landung und spätere Start des vorsorglich hinaufgerufenen Rettungshubschraubers abgesichert.

