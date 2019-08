Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Von der Fahrbahn abgekommen

Baden-Baden (ots)

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer verlor am Dienstagabend die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte daraufhin mit einem Baum. Der Mann befuhr gegen 20:30 Uhr die Kreisstraße bei Ebersteinburg in Richtung Förcher Kreuzung, als er in einer Kurve vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und mehrere Meter eine Böschung hinabrutschte. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, sein 33-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden. /gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell