Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW, In den Grabengärten Landau

Landau (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 23.01. und dem 25.01.2020 stellte der Geschädigte seinen Seat Ibiza am P+R Parkplatz hinterm HBF Landau ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, habe er die Schuhabdruckspuren an der Fahrertür festgestellt sowie eine Delle und Kratzer im Lack. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000EURO. Hinweise nimmt die Polizei Landau entgegen.

