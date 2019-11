Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachte am Dienstagabend ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Leitplanke der Bundesstraße B35 bei Graben-Neudorf. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher gegen 20:00 Uhr die B35 aus Richtung Germersheim kommend in Richtung Graben-Neudorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer dabei von der Fahrbahn ab und fuhr auf Höhe der Einmündung der Landesstraße L560 gegen die Leitplanke. Trotz der erheblichen Schäden an der Leitplanke und nach Spurenlage auch am eigenen Fahrzeug, flüchtete der Verursacher anschließend von der Unfallstelle.

Anhand der am Unfallort aufgefundenen Trümmerteile dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

