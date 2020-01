Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall nach Sekundenschlaf

Edenkoben - A65 (ots)

Am frühen Morgen des 25.01.2020 kam es gegen 05:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A65 bei Landau. Ein 24-Jähriger war mit seinem PKW in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und Landau-Zentrum aufgrund starker Übermüdung wohl kurz einnickte und einem vor ihm fahrenden LKW von hinten auffuhr. Am PKW des 24-Jährigen entstand durch den Zusammenstoß Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am LKW entstand Sachschaden am Heck des Aufliegers. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

