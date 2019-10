Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Schulgebäude

Soest (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zur Astrid-Lindgren-Schule an den Kaiser-Otto-Weg gerufen. Hier hatten Zeugen einen Einbruch festgestellt. Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag ein Fenster des Schulgebäudes auf. Sie bewegten sich im Gebäude und brachen dabei acht Türen teils brachial auf. Sie durchsuchten unter anderem auch ein Büro. Ob die Täter etwas erbeuteten konnte noch nicht geklärt werden. Der Sachschaden an den Türen wird auf etwa 2000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

