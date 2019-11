Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 15.11.2019, 23:00 Uhr auf den 16.11.2019, 11:00 Uhr wurden in der Marienstraße, Oselbachstraße und Im Tempel insgesamt 21 Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Die Beschädigungen in der Marienstraße befinden sich teils auf der Fahrer-, teils auf der Beifahrerseite an Fahrzeugen auf beiden Seiten der Straße. In der Oselbachstraße waren die Fahrzeuge auf der Seite der ungeraden Hausnummern und Im Tempel auf der Seite der geraden Hausnummern beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

