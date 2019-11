Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 15.11.20.19, 22:00 Uhr auf den 16.11.2019, 07:00 Uhr wurde an einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrrad gestohlen. Das schwarz/graue Mountainbike der Marke Rockville mit gefederter Vordergabel, Felgenbremse und 27-Gänge-Shimano Kettenschaltung war mit einem schwarzen Zahlenschloss gesichert, welches mittels roher Gewalt aufgebrochen wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Zweibrücken (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

