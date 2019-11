Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: TAGESWOHNUNGSEINBRUCH

Hauenstein (ots)

Am 16.11.2019 in der Zeit von 18:30 h bis 20:30 h brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Burgstraße ein. Hierbei entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von 1.700 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dahn unter Telefon 06391/9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de.

