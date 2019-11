Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am frühen Morgen des 16.11.2019 gegen 01:40 Uhr wurde in Mörsbach eine 20-jährige Fahranfängerin durch eine Polizeistreife kontrolliert. Hierbei konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von 0,27 mg/l. Dies entspricht in etwa dem Wert von 0,54 Promille und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot.

