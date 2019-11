Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auseinandersetzung in Einkaufsmarkt

Pirmasens (ots)

Am frühen Freitagabend, den 15.11.2019 gegen 17:30 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Blocksbergstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Wie mehrere Zeugen berichteten, betrat ein männlicher Täter bewaffnet mit einer Eisenstange den Einkaufsmarkt und ging auf den 22-Jährigen Geschädigten zu, welche anschließend in den hinteren Gebäudeteil des Einkaufmarktes flüchtete. Der Täter schlug schließlich mehrfach auf den 22-Jährigen Geschädigten ein und flüchtete wieder aus dem Einkaufsmarkt. Glücklicherweise wurde der Geschädigte durch die Schläge nicht verletzt. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de

