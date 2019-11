Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Messern

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2019 kam es im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Diebstahl in der Pirmasenser Fußgängerzone. Hierbei wurde vor einem Haushaltswarengeschäft ein Werbeaufsteller mit den darin befindlichen Victorinoxmessern gestohlen. Es entstand hierdurch ein finanzieller Schaden von ca. 700 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise oder Zeugenaussagen erbittet die Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder pipirmasens@polizei.rlp.de mitzuteilen.

