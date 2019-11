Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Am 13.11.2019 zwischen 16:05 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein schwarzer BMW 530d beschädigt, der auf dem Parkplatz am Globus-Baumarkt in der zweiten Reihe (von hinten) geparkt war. Ein bislang unbekannter Täter verursachte mit einem unbekannten Gegenstand eine Delle und Kratzer auf der Motorhaube und weitere Kratzer am Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

