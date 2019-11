Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bulle von Schlachthof entlaufen

Zweibrücken (ots)

Am 14.11.2019 gegen 08:20 Uhr teilte der Schlachthof Zweibrücken telefonisch mit, dass ein 400 kg schwerer Bulle beim Ausladen aus dem Transporter in Richtung Schwalbenstraße Zweibrücken weggelaufen und ein Einfangen unmöglich sei. Das Tier, welches kurzeitig am Kindergarten Meisenstraße vorstellig wurde, lief danach bis zur Eisdiele Maurer und konnte dann zurück in die Schwalbenstraße getrieben werden. Dort blieb das Tier am Hang zur BAB 8, hinter der Lärmschutzwand stehen. Da von dem aufgeregten Tier durch dessen unberechenbares Verhalten eine nicht zu kalkulierende Gefahr ausging, musste dieses durch einen Verantwortlichen erschossen werden. Hierzu musste die BAB 8 in beiden Fahrtrichtungen für einen Zeitraum von etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Der Baustellenbereich der Autobahnabfahrt Zweibrücken-Niederauerbach wurde vollends geräumt. Rückfragen bitte an:

