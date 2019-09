Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Langlingen - Massive Eichenbank gestohlen

Celle (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von vergangenem Donnerstag (19.09.) auf Freitag (20.09.) eine massive Eichenbank im Lohweg. Der Dorfverein Hohnebostel hatte die ca. 150 kg schwere Sitzbank in Höhe des Friedhofs aufgestellt. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen unter Telefon 05144/0966-0 entgegen.

