Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen nach einem Einbruchdiebstahl in Garßen am 26.08.2019 sucht die Polizei Celle nach dem Eigentümer eines weißen Damenfahrrades der Marke Zündapp. Vermutlich wurde das Fahrrad entwendet, wo genau, ist jedoch nicht bekannt. Hinweisgeber, die Angaben zur Herkunft dieses Fahrrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-323 oder 05141/277-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell