Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Milchtankstelle aufgebrochen! Polizei schnappt mutmaßlichen Täter vor Ort

Celle (ots)

Das Aufbruchswerkzeug stand noch neben der Milchtankstelle und das Schloss war schon aufgebrochen! Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr fuhr eine Streife der Polizei Wathlingen durch die Straße "Seelhop" und stellte zwei männliche Personen fest, die sich in verdächtiger Art und Weise an der dortigen Milchtankstelle aufhielten. Als die beiden jungen Männer der Polizei ansichtig wurden, stieg einer flink auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die zweite Person, ein 21 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Celle, wurde durch die Polizeibeamten festgehalten.

An Geld aus dem Automaten waren die beiden noch nicht gelangt. In seiner späteren Vernehmung räumte der 21-Jährige den Aufbruchsversuch ein. Die Identität der zweiten Person ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

In den vergangenen Tagen verzeichnete die Polizei vermehrt Aufbrüche von Automaten im Bereich von Tankstellen. Unter anderem wurden Münzstaubsauger, Mattenreinigungsautomaten sowie Waschautomaten an Tankstellen in Lachendorf, Hermannsburg und Hambühren angegangen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Wer für diese Taten verantwortlich ist, ist noch unklar.

