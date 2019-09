Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 36 Kompletträder abmontiert

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen, 4. September, insgesamt 36 Kompletträder von neun Pkw der Marke Audi vom Gelände eines Autohauses an der Hammer Straße. Zwei aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 0.50 Uhr vier männliche Personen beim Abmontieren der Räder. Beim Erblicken der Zeugen flüchteten die Männer in Richtung Hüserstraße. Ein Tatverdächtiger kann beschrieben werden: er ist zirka 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, spricht Deutsch mit Akzent, trug einen Vollbart, hat eine etwas dunklere Hautfarbe und dunkle, kurze Haare. Er war mit einer dunklen Lederjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zwei der Männer waren maskiert. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen und einem möglichen Fahrzeug zum Abtransport der Beute unter 02381 916-0 machen können.(hei)

