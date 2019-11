Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau in Tiefgarage von Hund verletzt

Pirmasens (ots)

Eine 17jährige Frau begab sich gestern gegen 09:00 Uhr mit ihrem Freund in die Tiefgarage des Anwesens Volksgartenstraße 21. Dort kam plötzlich ein weißer Hund mit circa 50cm Schulterhöhe auf sie zu gerannt. Da sie sich vor Hunden fürchtet, versuchte sie, zu flüchten. Der Hund sprang sie von hinten an, wodurch sie zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus versorgt. Außerdem wurde bei dem Sturz ihr Handy beschädigt. Gebissen hatte der Hund jedoch nicht. Der circa 30jährige und etwas dickere Hundehalter stand die ganze Zeit teilnahmslos neben seinem geparkten Auto. Schließlich habe er den Hund zu sich gerufen, sich aber sonst nicht weiter gekümmert. Die Geschädigte erstattete zusammen mit ihren Eltern eine Strafanzeige bei der Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

