Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch mit erbeuteten Goldmünzen

Ruppertsweiler (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch zwischen 18:00 und 21:00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Ariusstraße auf. Während die restliche Wohnung augenscheinlich unangetastet blieb, wurden aus einem Büroraum im Keller Goldmünzen und ein Telefon entwendet. Über Anzahl und Wert der Münzen liegen noch keine Angaben vor. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

