Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 14.11.2019 gegen 21:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsausparken in der Maxstraße in Höhe des ehemaligen Finanzamts mit dem Heck gegen die Front einer geparkten dunkelroten Mercedes-Limousine und verursachte leichten Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Ein Zeuge beschreibt das Fluchtfahrzeug wie folgt:

Audi A3, silber, Teilkennzeichen: ZW- ?? 1??

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

