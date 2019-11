Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt: Polizei verfolgt grauen Audi

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 14.11.2019, gegen 16:25 Uhr, kam es im Bereich der Zweibrücker Straße in Thaleischweiler-Fröschen zu einer Verkehrskontrolle, aus welcher sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt entfernte. Der Fahrzeugführer aus dem Landkreis Südwestpfalz fuhr mit seinem grauen Audi Kombi mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rieschweiler-Mühlbach davon. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt konnte er wenig später im Bereich der L466 zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Maßweiler festgestellt werden. Die Verfolgungsfahrt verlagerte sich im weiteren Verlauf in den Bereich des Stockbornerhofes. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zum Fahrverhalten des grauen Audis, oder gar durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333/927-0 oder per Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

