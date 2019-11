POL-SI: Unterstand angezündet- mehr als 10.000,- Sachschaden - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

In Siegen ist es am Freitagmorgen(01.11.2019) zu einem Brand mit hohem Sachschaden gekommen. Unbekannte setzten auf dem Parkplatz des Real-Marktes einen Einkaufswagen-Unterstand in Brand. Der Unterstand wurde durch das Feuer zerstört, es entstand ein Sachschaden von geschätzt mehr als 10.000 Euro. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer an einem zweiten Unterstand auf dem Parkplatz vor dem Übergreifen der Flammen löschen, hier entstand glücklicher Weise nur geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0.

