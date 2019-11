Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weißer Mercedes nach Probefahrt unterschlagen - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Samstagnachmittag(02.11.2019) zu einer Unterschlagung eines Pkw gekommen. Eine männliche Person suchte ein Autohaus in der Leimbachstraße auf und lieh einen Pkw Daimler für eine Probefahrt aus. Anschließend brachte der Mann den geliehenen Pkw Daimler C300 Coupe mit dem roten Kennzeichen SI-06232 nicht wie vereinbart zurück. Das Fahrzeug hat die Farbe weiß und einen Wert von mehr als 40.000 Euro. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Pkw unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

