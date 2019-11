Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erfolgreiche Festnahme des vermutlichen Sexualtäters

Kreuztal (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Erfolgreiche Festnahme des vermutlichen Täters

Am Freitag, 25.10.2019, gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Sexualdelikt zum Nachteil einer 22-jährigen Frau aus Kreuztal. Die junge Frau befand sich zu Fuß auf dem Radweg zwischen dem Kreuztaler Ortsteil Ferndorf und Kreuztal.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4415077

Durch Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW wurde aufgrund der markanten Personenbeschreibung des Täters ein Phantombild erstellt und veröffentlicht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4419181

Am Donnerstagmittag, 31.10.2019, konnten die Ermittler des Kriminalkommissariats 1 den Tatverdächtigen in Kreuztal-Ferndorf festnehmen.

Hinweise auf den Beschuldigten kamen aus der Kreuztaler Bevölkerung und vor allem von einem Beamten und einer jungen Beamtin der Polizeiwache Kreuztal.

Die Beamten erinnerten sich aufgrund der guten Beschreibung und des Phantombildes an einen Einsatz vom 12.10.2019. An diesem Tage hatten Verkehrsteilnehmer eine Person gemeldet, die Gegenstände von einer Brücke auf die HTS werfen sollte. An Ort und Stelle wurde ein Mann überprüft und die Personalien erhoben. Er hatte eine Chipstüte von der Brücke geworfen. Bei dem Mann handelte es sich eben um den jetzt Festgenommenen. Den Polizisten war damals schon die relativ markante Erscheinung aufgefallen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 26-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Kreuztal. Er hielt sich bei Verwandten auf.

Der 26-Jährige wurde am Donnerstag in der Dienststelle in Siegen-Weidenau vernommen und wird zur Zeit am heutigen Feiertag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell