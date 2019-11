Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verbale Streitigkeiten enden in einer Schlägerei - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einer größeren Auseinandersetzung in der Kreuztaler Innenstadt. Nach Zeugenaussagen fuhr dort auf der Marburger Straße in Höhe des EKZ ein Pkw vor, aus dem dann mehrere Personen ausstiegen. Sofort geriet man zunächst in einen kurzen verbalen und dann handfesten Streit mit einer dort anwesenden Personengruppe. Bei der handfesten Auseinandersetzung wurden auch Holz- und Metallstangen als Schlagwerkzeuge eingesetzt. Alle sechs beteiligte Männer im Alter von 18 bis 41 Jahren wurden verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt, ein 24-Jähriger musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zum Grund der bereits länger andauernden Streitigkeiten zwischen den Familien, die sich untereinander kennen, dürften sich sehr schwer gestalten. Die Angaben, die von den Beteiligten gemacht werden, könnten unterschiedlicher nicht sein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell