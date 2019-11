Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebstahl von hochwertigen Mobiltelefonen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, gegen 10:40 Uhr, betraten drei bisher unbekannte Männer einen Elektronikladen in der Marburger Straße. Sie sahen sich die Waren an, verließen das Geschäft dann wieder. Wenige Minuten später, kam einer der Männer alleine in den Laden zurück, während ein andere der Gruppe an der Türe stehen blieb und diese aufhielt. Der Mann, der den Laden betrat, riss sofort zwei Mobiltelefone aus den Halterungen und floh nach einer kurzen Rangelei mit dem Verkäufer aus dem Geschäft.

Die Täter werden beschrieben:

Täter 1: - Alter 18 bis 25 Jahre - circa 160 - 170 cm groß - trug eine zerrissene schwarze Jeans, schwarze Jacke, auffallend weiße Turnschuhe

Täter 2: - Alter 18 bis 25 Jahre - circa 160 - 170 cm groß - trug eine blaue Jeans, schwarzes Oberteil, schwarze Turnschuhe

Täter 3: - Alter 18 bis 25 Jahre - circa 160 - 170 cm groß - trug einen grauen Pullover, T-Shirt mit schwarz/weißen Streifen und graue Turnschuhe mit schwarzem Nike-Abzeichen.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

