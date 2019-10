Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sexualdelikt in Kreuztal - Zeugenaufruf - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Das Siegener Kriminalkommissariat 1 ermittelt aktuell in einen Sexualdelikt zum Nachteil einer 22-jährigen Frau aus Kreuztal.

Am gestrigen Freitag, 25.10.2019, gegen 18:30 Uhr befand sich die junge Frau zu Fuß auf dem Radweg zwischen dem Kreuztaler Ortsteil Ferndorf und Kreuztal. In Höhe einer kleinen Brücke, welche über den Fluß Ferndorf führt, wurde sie von einem Mann angesprochen und dann am Arm gepackt. Der Mann hatte seine Hose geöffnet und zwang die Frau gewaltsam zu Oralverkehr. Nach der Tat floh der Unbekannte in Richtung Leystraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Der noch unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Alter Anfang 30 Jahre, ungefähr 165 cm bis 170 cm groß, schmale Statur, vernarbtes Gesicht bzw. auffällige Akne an den Wangen, dunkle Augenfarbe, schwarze, sehr kurze Haare (Igelfrisur). Bekleidet mit einer Blue Jeans und einen T-Shirt mit gelben Camoufage-Muster, schwarze Schuhe. Der Mann sprach rumänisch.

Weitere Presseauskünfte können zur Zeit nicht gegeben werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter der Rufnummer 0271/7099-0

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

