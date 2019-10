Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Beim Linksabbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen - 2 Personen leicht vereltzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am heutigen Freitag (25.10.2019), gegen 10:30 Uhr, fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Kia auf der Marburger Straße in Richtung Hilchenbach. An der Kreuzung Marburger Straße/Zum Erbstollen wollte sie nach links in die Erbstollen abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommen Opel Astra, der von einem 18-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden Euro 12.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell