Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit 101 km/h unterwegs - Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle in Volkholz - #polsiwi

Bad Laasphe (OT Volkholz) (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24.10.2019) hat die Polizei rund 3 Stunden lang in Volkholz die Geschwindigkeit gemessen. Von 553 gemessenen Fahrzeugen waren 48 zu schnell unterwegs. Das ist die übliche Quote. Ausreiser war ein Fahrer eines Mercedes, der innerhalb geschlossener Ortschaft bei erlaubten 50 km/h mit 101 km/h unterwegs war. Laut Bußgeldkatalog ist der Regelsatz 2 Punkte, 200,- Euro Geldbuße und 1 Monat Fahrverbot.

