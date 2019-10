Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in eine Gaststätte - #polsiwi

Bad Berelburg (OT Elsoff) (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (24.10.2019), zwischen 03:20 Uhr und 03:35 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Vogteistraße auf. Im Gastraum hebelten sie gewaltsam ein Sparfach auf und entwendeten einen kleinen Geldbetrag. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Berleburg unter 02751/909-0

