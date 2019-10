Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Quad entwendet - Fahrzeug wurde vermutlich auf einen Hänger geladen - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Ein Händler hatte das Quad der Marke Yamaha am Montagmorgen (21.10.2019) zusammen mit anderen Motorrädern und Quads zur Präsentation vor seinem Ladenlokal an der Kölner Straße abgestellt. Im Tagesverlauf entwendeten Unbekannte das nicht zugelassene Fahrzeug. Vermutlich haben sie das Quad unbemerkt auf einen Anhänger geladen. Das Fahrzeug hat einen Wert von 12.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0.

