Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall zwischen Erndtebrück und Rüppershausen - Zwei Personen schwer verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Heute Morgen (Dienstag, 22.10.2019), gegen 03:30 Uhr, meldete die BMW-Notrufzentrale einen Verkehrsunfall bei der Rettungsleitstelle. Das automatische Notrufsystem des verunfallten Fahrzeuges hatte ausgelöst und die Standortdaten übermittelt. Die Rettungsleistelle setzte sofort die Rettungskette in Gang: Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei machten sich auf den Weg zur Unfallstelle auf der K33. Dort war ein mit zwei Männer besetzter BMW, welcher von Erndtebrück in Richtung Rüppershausen unterwegs war, in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, über eine Wiese gefahren und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug hatte sich dabei überschlagen. Die beiden schwerverletzten Männer, deren Alter bis jetzt noch nicht bekannt ist, wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Gesamtsachschaden circa 40.000,- Euro

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell