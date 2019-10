Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auf haltenden Pkw gefahren - Zwei Personen leicht verletzt - #polsiwi

Freudenberg (OT Lindenberg) (ots)

Am Samstag, 19.10.2019, gegen 10:40 Uhr, fuhr eine 43-Jährige mit ihr VW auf der Freudenberger Straße Richtung Lindenberg. An der Ampelanlage Höhe Seelbacher Weiher hielt sie verkehrsbedingt an. Ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Lkw-Fahrer versuchte ebenfalls anzuhalten, rutschte aber auf regennasser Fahrbahn gegen den Pkw. Im Pkw wurden die 43-Jährige und eine 39-jährige Frau leicht verletzt. Gesamtsachschaden circa 13.000,- Euro. Der Pkw der 43-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

