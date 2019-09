POL-D: Verkehrsunfall - Mini und Volvo zusammengeprallt - Zwei Personen schwerverletzt

Polizei Düsseldorf

Zwei schwerverletzte Fahrzeugführer und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenpralls zweier Autos von gestern Nacht (18. September 2019, 23.14 Uhr) auf der Straße "Am Schönenkamp" in Düsseldorf. Den ersten Unfallermittlungen zur Folge, fuhr der Fahrer eines Volvo, ein 36-Jähriger aus Düsseldorf, in Fahrtrichtung Hilden. Vor ihm befand sich der Mini eines 25-Jährigen aus Hilden. Etwa in Höhe der Bushaltestelle "Hoxbach", bog der 25-Jährige zunächst nach rechts auf einen Parkplatz ab. Unerwartet soll der Mini dann ein Wendemanöver durchgeführt haben. Daraufhin prallte der Volvo frontal in die linke Seite des Minis. Der 25-Jährige und der 36-Jährige kamen mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro.

