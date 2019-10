Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle - Zwei Personen festgenommen - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 19.10.2019, gegen 00:10 Uhr, beobachtet der Pächter einer Tankstelle, wie zwei Personen versuchten in die Lageräume der Tankstelle einzubrechen. Noch bevor die Beamten der Wache Kreuztal eintrafen, entfernten sich die Beiden. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten in der Nähe der Tankstelle ein 35-Jähriger und eine 24-Jährige angetroffen werden, die für diesen versuchten Einbruch in Frage kommen. Die Beiden wurden vorläufig festgenommen.

