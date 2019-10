Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in einen Verbrauchermarkt - Tresor entwendet - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

In der Nacht von Freitag (18.10.2019) auf Samstag (19.10.2019) drangen unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt am Mühlenweg ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Büroräume. Von dort wurde ein kleiner Tresor komplett entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Kreuztal unter 02732/909-0

