Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Raub auf Tankstelle - Unbekannter flüchtet zu Fuß - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Freitagabend (18.10.2019), gegen 22:00 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Mann die Access Tankstelle in der Wenschtstraße. Er bedroht den 20-jährigen Angestellten mit einer Pistole und erpresst so Bargeld und Zigaretten. Zu Fuß flüchtet der Mann in Richtung Wenschtsiedlung. Täterbeschreibung: Circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, normale Statur, Bekleidung komplett dunkel, blonder Bart. Der Mann sprach Deutsch, vermutlich arabischer Phänotypus. Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

