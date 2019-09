Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Vermisstensuche

Lingenfeld (ots)

Ein gutes Ende hatte eine Vermisstensuche am Abend des 13.09.2019. Eine 65jährige wurde in der Seniorenresidenz in Lingenfeld vermisst. Die an Demenz leidende Dame hatte vergessen, dass sie in der Seniorenresidenz wohnt und war zu ihrer alten Wohnanschrift in Germersheim-Sondernheim gelaufen. Dort angetroffen konnte sie überzeugt werden, dass sie eine neue Wohnanschrift hat. Sie wurde durch die Polizei wohlbehalten zurückgebracht.

