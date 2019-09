Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Germersheim (ots)

Am 13.09.2019, kurz nach 13:00Uhr, machte sich ein unbekannter Täter am Pkw Opel Astra einer 21jährigen in der Straße An der Grabenwehr in Germersheim zu schaffen. Er durchwühlte den Innenraum des unverschlossenen Pkw. Als die Besitzerin dies bemerkte und ihn ansprach ergriff er umgehend ohne Diebesgut die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt. 3-Tage-Bart, graumeliertes Haar, sportliches südländisches Aussehen, bekleidet mit grauem T-Shirt und Bluejeans, sowie einer Bauchtasche über Brust und Schulter.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

