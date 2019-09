Polizei Hagen

POL-HA: Transporter von Friedhofsgelände gestohlen

Hagen (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Verwaltungsgebäude des Friedhofs Altenhagen ein und stahlen eine Fahrzeugmappe mit Schlüsseln, die zu einem elektrischen Nissan-Van gehörten, den die Einbrecher ebenfalls mitnahmen. Die Eindringlinge brachen nach ersten Erkenntnissen das Vorhängeschloss am Eingangstor auf und kamen so auf das Gelände. Dann schlugen sie eine Scheibe im ersten Obergeschoss des zweigeschossigen Gebäudes ein und gelangten im Inneren des Hauses an die Mappe, in der sich die Schlüssel für das vor dem Gebäude abgestellte Fahrzeug befanden. Der Wagen hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

