Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unerwünschte Übernachtungsgäste

Germersheim (ots)

Unerwünschte Übernachtungsgäste hatte in den letzten vier Wochen ein leerstehendes Hotel in der Germersheimer Fischerstraße. Nachdem sich die Täter unerlaubt Zugang zum Hotel verschafft hatten, wohnten sie wohl mehrere Tage in dem Objekt. Die Täter verursachten zum einen Sachschaden und zum anderen entwendeten sie eine Waschmaschine und einen Fernseher aus dem Hotel.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell