Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Einbruchsdiebstahl

Rülzheim (ots)

Eine unliebsame Überraschung ereilte einen 29jährigen aus der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim. Als dieser am Abend des 13.09.2019 aus seinem 1-wöchigen Urlaub wieder nach Hause kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter in seiner Abwesenheit in sein Haus eingedrungen sind und diverse Dinge entwendet haben. Darunter auch seinen Mercedes AMG. Der 29jährige hatte diverse Posts aus dem Urlaub in sozialen Netzwerken online gestellt. Möglicherweise erfuhren die Täter so von der Abwesenheit des Geschädigten.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Tipps zum Thema Einbruchsschutz finden Sie z.B. unter www.polizei-beratung.de, www.nicht-bei-mir.de oder www.k-einbruch.de/.

