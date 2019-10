Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei Einbruchsversuch überrascht - Zwei Personen festgenommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagabend, 18.10.2019, gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zwei verdächtige Männer, die sich an Baucontainern im Bereich des Siegener Bahnhofs zu schaffen machten. Die Beamten der Wache Weidenau konnten bei den Containern dann auch einen 52-Jährigen und einen 35-Jährigen antreffen, die sich dort in einer dunklen Ecke versteckt hatten. Da an einem Baucontainer die Rolladen hochgeschoben worden waren und die Beiden typische Einbruchswerkzeug mit sich führten, wurden sie vorläufig festgenommen.

