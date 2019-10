Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall - 41-Jähriger überschlägt sich mit seinem Pkw - #polsiwi

Netphen (OT Dreis-Tiefenbach) (ots)

Am Montagmorgen, 21.10.2019, gegen 09:30 Uhr, befährt ein 41-Jähriger mit seinem Pkw die Strecke von Eckmannshausen nach Dreis Tiefenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve verliert er die Kontrolle über seinen Yaris und der Wagen überschlägt sich. Der 41-Jährige wird verletzt in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

