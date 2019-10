Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall - 17-Jähriger war alkoholisiert - #polsiwi

Siegen (OT Gosenbach) (ots)

Am Sonntagmorgen, 20.10.2019, gegen 07:00 Uhr, meldete ein Mitarbeiter der BMW-Notrufzentrale bei der Leitstelle der Polizei in Siegen einen Verkehrsunfall in Siegen-Gosenbach. Das verunfallte Fahrzeug verfügte über einen automatischen Notrufassistenten. Anhand der verbauten Sensoren im Fahrzeug kann das System feststellen, ob ein schwerwiegender Unfall vorliegt und informiert selbstständig die BMW-Notrufzentrale mit den genauen Standortdaten bzw. mit der GPS-genauen Unfallörtlichkeit. So auch in diesem Fall. Bei dem Fahrzeug waren die Airbags ausgelöst worden, so dass das System von einem schweren Unfall ausgegangen war. Am Unfallort stellten die Beamten der Wache Weidenau fest, dass ein BMW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen gegen eine Hauswand gefahren war. Bei dem Unfall bleib der Fahrer unverletzt. Allerdings war er alkoholisiert von einer privaten Feier losgefahren. Weiter war der junge Mann erst 17-Jahre alt, hatte somit noch gar keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug und hatte sich den Wagen ohne Erlaubnis und Wissen von seinen Eltern genommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000,- Euro.

