Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall - Zwei Personen leicht verletzt - #polsiwi

Freudenberg (OT Niederndorf) (ots)

Am Dienstag (22.10.2019), gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in Freundenberg-Niederndorf. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die Niederndorfer Straße in Richtung Niederfischbach. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Renault. Nach Angaben des 31-Jährigen fuhr plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad auf die Straße, so dass er stark abbremsen musste. Die bemerkte die 25-Jährige zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall verletzten sich die 25-Jährige und der 31-Jährige leicht. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8000,- Euro.

