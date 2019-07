Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 84-jährige Frau fällt auf Enkeltrick rein

Wesel (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Wesel ist auf den sogenannten "Enkeltrick" hereingefallen und hat dadurch eine größere Summe Bargeld verloren.

Die Frau bekam gestern gegen 10.00 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten. Der Mann gab sich als angeblicher Sohn eines Notars aus. Er rufe im Auftrag der Tochter der 84-Jährigen an. Die Tochter benötige Geld, um ein großes "Objekt" zu kaufen.

Die Frau ging zu ihrem Geldinstitut und hob dort einen größeren Betrag vom Konto ab, um damit Handwerker zu bezahlen, so die Erklärung für die misstrauische Bankmitarbeiterin.

Auf dem Weg nach Hause lief die 84-Jährige dem "Abholer" fast in die Arme. Sie bat ihn nach Hause in die Wohnung und übergab in ihrem Wohnzimmer das Geld.

Die Dreistigkeit der Täter geht aber noch weiter: Am Nachmittag hatte sich der Anrufer noch einmal bei der Frau gemeldet und wieder Geld im Namen der Tochter gefordert. Die Frau ging noch einmal zum Geldinstitut, um Geld abzuheben. Die Mitarbeiterin bat die Frau, am nächsten Tag wieder zu kommen und informierte die Tochter der Dame.

Der Mann, der das Geld bei der Frau abgeholt hat, ist etwa 166 cm groß, südländischer Typ, er hat eine leicht untersetzte Figur, ein rundliches Gesicht, schwarze Haare und trug eine helle Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

