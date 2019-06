Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190602 - 600 Frankfurt-Sachsenhausen: Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (01.06.2019) hat die Frankfurter Polizei in den frühen Morgenstunden einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen.

Gegen 04.30 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Elisabethenstraße beobachten, wie ein junger Mann beim Erblicken des Streifenwagens hektisch wurde und versuchte eine Plastiktüte zwischen Mülltonnen zu verstecken. Die Beamten kontrollierten den 19-Jährigen daraufhin und warfen einen Blick in die Tüte. Darin befanden sich ein Joint sowie Tütchen mit etwa 4,3 Gramm Marihuana und etwa 2,2 Gramm Kokain.

Die Drogen wurden sichergestellt und der Tatverdächtige nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell